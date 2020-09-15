Лучшие браузеры для Windows 10, 7, 8

Браузер — программа путеводитель для всего интернета, которая позволяет просматривать веб-страниц,  загружать файлы через глобальную сеть, смотреть фильмы, слушать музыку и многое другое. Веб-обозреватели могут иметь и дополнительный функционал, который, как правило, реализовывается при помощи специальных расширений.

Попробуем разобрать самые популярные браузеры и выделить из них лучших, оценив программы по ряду критериев: быстродействие, конфиденциальность, надёжность, а также функционал.

Лучший браузер для интернета

Если вы здесь не для того чтобы разбираться и читать чем отличается тот или иной браузер, а хотите просто скачать хороший браузер себе на компьютер или телефон, то смело выбирайте один из этих 4 браузеров — это самые лучшие браузеры.

Google Chrome

Google Chrome

Считается самым популярным веб-обозревателем в мире. Кроме стандартных функций, позволяет обходить потенциально опасные сайты, синхронизироваться со всеми имеющимися сервисами Google. Браузер быстрый и стабильный, хотя потребляет довольно большие аппаратные ресурсы. Имеет огромное количество расширений, которые можно загрузить из специального магазина.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Надёжный веб-обозреватель и лидер среди свободного ПО. Браузер отличается широкими возможностями кастомизации, включая настройки безопасности под собственные нужды. Хорошо блокирует всплывающие окна, имеет возможность чтения файлов PDF и Flash, позволяет задавать мастер-пароль для хранения других паролей. Считается вторым по популярности браузером в мире.

Opera

Opera

Отличный браузер с VPN и адаптацией под популярные мессенджеры. Входит в тройку лидеров по популярности, причём не только для компьютеров, а и для мобильных гаджетов. Как и два предыдущих, это браузер можно скачать бесплатно, хотя расширений для него не так много, как для Хрома. Имеет возможность сжатия трафика, что очень полезно для мобильного интернета.

Яндекс Браузер

Яндекс Браузер

По статистике Яндекс Радара браузер от Yandex является вторым по популярности в России. Также ему можно присвоить звание "Народный браузер". Благодаря популярности поиска и других продуктов Яндекса, которые встроенные в браузер, пользователи отмечают его удобность и комфортность использования.

Сравнение браузеров для ПК

Существуют достаточно много действительно хороших браузеров, но на данный момент времени это 7 самых лучших браузеров для ПК с Windows. Кроме ключевых параметров постараюсь найти в каждом браузере важную «изюминку», которая отличает его от других. Разумеется, не забудем разобрать и недостатки.

Google Chrome

(5 из 5)
Google Chrome Android
Google Chrome menu
Google Chrome Windows
Google Chrome Windows главное окно

Бесплатная

Есть русский язык

Без рекламы

Удобный интерфейс, настраиваемая панель закладок, анонимные сеансы и инструменты для разработчика. Среди функционала выделяется полная интеграция со всеми сервисами Google, также огромное количество дополнительных расширений. Этот браузер обеспечивает отличное быстродействие на сильных компьютерах за счёт использования современного графического движка, постоянному внедрению новых функций и технологий, а также своевременному устранению багов. Но, к сожалению, для слабых ПК это будет не слишком подходящим вариантом.

Подробнее...
10
0

Оценка редактора:

8.50

Интерфейс: 10

Функциональность: 9

Конфиденциальность: 7

Скорость: 8

Mozilla Firefox

(5 из 5)
Quantum mobile
Quantum android
Mozilla Firefox Quantum Windows

Бесплатная

Есть русский язык

Без рекламы

У браузера есть удобный доступ к закладкам и панель часто посещаемых сайтов.  Как и у многих браузеров, адресная строка является одновременно строкой поиска с возможностью выбора поисковой системы, но в Фаерфоксе можно настроить дополнительно еще одну поисковую строку для поиска не только в Гугл или Яндекс, а и на любом сайте. Есть встроенная функция создания скриншотов. Функционал у программы вполне типичный.

Дополнительные функции можно реализовать при помощи всевозможных расширений. Отличается высокой степенью безопасности и конфиденциальности, плюс имеет встроенную систему «мастер-пароль». Неоспоримым достоинством будет открытый код, но обозреватель, как и Хром, довольно требователен к ресурсам.

Подробнее...
13
0

Оценка редактора:

8.25

Интерфейс: 9

Функциональность: 9

Конфиденциальность: 8

Скорость: 7

Opera Browser

(5 из 5)
Opera instagram
Opera Windows
Opera android
opera-ios

Бесплатная

Есть русский язык

Без рекламы

Предельно удобный интерфейс с популярными мессенджерами, встроенными в сам браузер.  Обладает довольно не типичными полезными функции такие как интеграция с Instagram, которая позволяет смотреть stories и Live, «Мой Flow» для синхронизации, а также управление жестами. Есть встроенный блокировщик рекламы и функция создания скриншотов.

Специальных расширений нет, но можно использовать расширения для Хром. Есть неплохой VPN для конфиденциальности и обхода блокировок сайтов. Быстродействие у Оперы достаточно приемлемое, а вот версия мини может быть медленной, поскольку пользователям выделяется одинаковый пул IP.

Подробнее...
5
0

Оценка редактора:

8.25

Интерфейс: 9

Функциональность: 8

Конфиденциальность: 8

Скорость: 8

Microsoft Edge

(4.5 из 5)
Microsoft Edge tab
Microsoft Edge windows
Microsoft Edge настройки
Microsoft Edge Мобильные версии

Бесплатная

Есть русский язык

Без рекламы

У новинки от Майкрософт получился на удивление приятный, минималистичный интерфейс. Меню привычное, нет ничего лишнего. Специальных расширений тоже нет. По функционалу браузер немного отстаёт от лидеров нашего рейтинга, хотя есть вполне удобные фишки, например, возможность делать заметки на страницах и делиться ими.

За счёт отказа от разработки собственного ядра и перехода на Blink, браузер значительно улучшил безопасность и стабильность. Появилась возможность блокировки рекламы и потенциально опасных страниц. Также браузер стал заметно быстрее по сравнению с Explorer, хотя и отстаёт от лидеров.

Подробнее...
3
0

Оценка редактора:

7.25

Интерфейс: 7

Функциональность: 7

Конфиденциальность: 7

Скорость: 8

Яндекс.Браузер

(3.67 из 5)
Яндекс браузер Андроид
Яндекс Браузер Андроид поиск
Яндекс браузер
Яндекс Браузер Windows стартовая страница

Бесплатная

Есть русский язык

Без рекламы

Российский браузер с удобным интерфейсом и панелью быстрого доступа к часто посещаемым страницам. По функционалу ничем не отстаёт от именитых «коллег», предоставляя пользователям возможность использовать «умную строку», режим «Турбо» для сжатия страниц, а также встроенный антивирус от Касперского. Можно использовать любые приложения для Хром.

Конфиденциальность и безопасность на высоте, хотя она «съедает» львиную долю ресурсов. В программу встроен голосовой помощник Алиса, который с недавних пор может за вас прочитать содержимое на странице.  Также у браузера очень глубокая интеграция с сервисами Яндекс, включая Дзен, что очень удобно если у вас есть их учетная запись.

Подробнее...
6
0

Оценка редактора:

8.50

Интерфейс: 9

Функциональность: 9

Конфиденциальность: 8

Скорость: 8

Brave

(5 из 5)
Brave Browser окно
Brave Browser андроид
Brave Browser mobile
Brave Browser pay

Бесплатная

Есть русский язык

Без рекламы

Браузер с открытым кодом и минималистичным интерфейсом. В программе по умолчанию нет ничего лишнего — исключительно инструменты для просмотра страниц. При помощи всевозможных расширений можно настроить как интерфейс, так и добавить больше возможностей. Специально под браузер Brave расширений не существует, но для него можно использовать некоторые продукты под Google Chrome.

Главная особенность функционала браузера — полное отсутствие сторонней рекламы. Браузер показывает свою рекламу, за что пользователю начисляется криптовалюта. Её можно тратить на покупку расширений или использовать в качестве подарка любимым сайтам.  Brave имеет хорошую безопасность, а по причине полной блокировки рекламы обеспечивает предельно быструю загрузку страниц.

Подробнее...
3
0

Оценка редактора:

8.00

Интерфейс: 8

Функциональность: 8

Конфиденциальность: 8

Скорость: 8

Tor Browser

(5 из 5)
Тор браузер работчий стол
Тор браузер андроид
welcome page tor browser
Tor Browser Приватность

Бесплатная

Есть русский язык

Без рекламы

Этот веб-обозреватель полностью основан на браузере Mozilla Firefox, поэтому имеет с ним одинаковый интерфейс и особенности функционала. В целом, все возможности Firefox доступны и в Tor, но он, в первую очередь, направлен на обеспечение безопасности и конфиденциальности в Интернете.

Работая на основе «луковых» технологий, браузер полностью скрывает данные пользователя во время посещения страниц. Таким образом обеспечивается полная анонимность, причём эту функцию можно включать или выключать в любой момент, при необходимости. Что касается быстродействия, то сам браузер не только потребляет много ресурсов, а и очень медленный за счёт использования цепочек для обеспечения конфиденциальности.

Подробнее...
3
0

Оценка редактора:

7.75

Интерфейс: 9

Функциональность: 9

Конфиденциальность: 10

Скорость: 3

 

Однозначно выбрать самый быстрый, безопасный, удобный и функциональный браузер не получится. Как мы уже увидели, каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки. Выделить можно три: Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera. Во-первых, все они достаточно шустрые и безопасные, а во-вторых, имеют гибкие возможности настройки. Эти веб-обозреватели являются самыми популярными среди пользователей, даже несмотря на высокие требования к технической начинке компьютера. Также неплохим вариантом будет Яндекс.Браузер, который понравится всем, кто регулярно использует сервисы Яндекс.

В целом, выбор браузера следует делать исходя из потребностей. Если, например, необходима полная конфиденциальность в ущерб даже скорости — подойдёт Tor, не хочется видеть рекламу и хочется отмечать отдельные сайты денежными подарками — это может Brave. Мы выбрали самые универсальные варианты, функционал и возможности которых подойдут большинству пользователей, а какой именно браузер скачать — решать уже вам.

Сравнительная таблица браузеров для компьютера

ПрограммаGoogle Chrome
Google Chrome		Mozilla Firefox
Mozilla Firefox		Opera Browser
Opera Browser		Microsoft Edge
Microsoft Edge		Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер		Brave
Brave		Tor Browser
Tor Browser
Встроенный PDF/FlashДаДаДаДаДаНетДа
РасширенияДаДаНекоторые ChromeНекоторые Chromeот ChromeНетДа
Поиск в адресной строкеДаДаДаДаДаДаДа
СинхронизацияЧерез учётную запись GoogleЧерез учётную запись FirefoxНетНетЧерез учётную запись ЯндексНетЧерез учётную запись Firefox
Блокировка рекламыРасширениеРасширениеДаРасширениеДаДаРасширение
Настраиваемый дизайнДаДаДаЧастичноЧастичноНетЧастично
Автозаполнение формДаДаДаДаДаДаДа
Анонимный серфингДаДаДаДаДаДаДа
Менеджер паролейДаДа/мастер-парольДаДаДаНетДа
Голосовой помощникНетНетНетДаДаНетНет
Режим инкогнитоДаДаДаДаДаДаДа
СкриншотерНетДаДаДаДаНетДа
Встроенный VPNРасширениеРасширениеДаРасширениеРасширениеРасширениеДа

Полезно знать о интернет браузерах

Отзывы

Отзывов: 1

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *