Лучшие браузеры для Windows 10, 7, 8

Браузер — программа путеводитель для всего интернета, которая позволяет просматривать веб-страниц, загружать файлы через глобальную сеть, смотреть фильмы, слушать музыку и многое другое. Веб-обозреватели могут иметь и дополнительный функционал, который, как правило, реализовывается при помощи специальных расширений.

Попробуем разобрать самые популярные браузеры и выделить из них лучших, оценив программы по ряду критериев: быстродействие, конфиденциальность, надёжность, а также функционал.